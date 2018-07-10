Фифа против фашизма

В тот день, когда тяжелый хорватский кед вероломно ступил на землю русского стадиона, давя посевы, сея горе, не все в России сумели быстро опомниться от неожиданности и дать достойный отпор захватчикам, ведомым бесноватым Видой и кровавым Вукоевичем. И кто знает, какими бы новыми трагедиями все обернулось, если бы на защиту прибылей не встала решительная Фифа.

Как раз накануне Матча смерти Фифа приходила к Путину и дарила ему именную футболку детско-юношеского размера, а Путин типа в шутку просил Фифу шепнуть ему по секрету, кто станет чемпионом, намекая таким образом, что уж ему-то не надо мозги силиконить, уж он-то в теме. Фифа зарумянилась и вроде бы как не дала ответа, но русские люди не сомневались, что Владим Владимычу и так все прекрасно известно. В общем, надежды на чемпионство были, и немалые, а то что Владим Владимыч под невнятными предлогами постоянно обходит стадион десятой дорогой, так это, может, примета у него такая, или спецоперация.

«Приятно, что у нас есть поддержка главы государства», - постоянно повторял тренер Черчесов, и не потому что если бы у него не было поддержки главы государства, Черчесов бы давно сидел, а вот просто потому что приятно. Например, кое-кто за рубежом заявил , что футболисты сборной России выходили на матч с хорватами нанюханные, удолбившись аммиаком в подтрибунном помещении, но российская сторона решительно опровергла голословные обвинения, заметив, что все в мире долбятся аммиаком, а вообще есть мнение, что это был вовсе не аммиак, а фрагменты нижнего белья Путина, которое он выдал своей сборной на фарт. Из таких приятных мелочей и состоит победа.

Оголтелая русофобия хорватских неофашистов всколыхнула Россию: мало того, что продули, так еще и Украина каким-то образом поучаствовала, и самое страшное, что ничего уже не изменить

Кроме того, не следует забывать и о поддержке мирового православия. Так, русские пенсионерки-колдуньи навели на хорватов порчу, чтобы затуманились мозги и ножки чтоб не бегали , бурятские шаманы обратились к духам предков , чтобы те высосали противнику глазки, а мэр Казани нарисовал граффити хорватского капитана Модрича и весь день забивал в него кровельные гвоздики.

Увы, русские люди не учли, что хорватам проплатили победу над Россией, более того, противник оказался фашистской нечистью и вероломно вдул потомков освободителей Европы, спасших мир от коричневой чумы. И пока Песков, Лавров и Мядведев уныло хвалили просравшую родину сборную за мужество, фашисты-улашисты - бесноватый Вида и кровавый Вукоевич уже куражились в российской раздевалке, заставляя чудо-вратаря Акинфеева зиговать его чудо-ногой и подтираясь российским флагом, потом отобрали у чудо-тренера Черчесова трубку, в которую в это время как раз звонил с поддержкой Путин, и крикнули в нее «кукареку», а затем и вовсе записали страшное видео с нацистским приветствием «Слава Украине!», что в переводе с немецкого, как известно, означает «Хайль Гитлер».

Оголтелая русофобия хорватских неофашистов всколыхнула Россию: мало того, что продули, так еще и Украина каким-то образом поучаствовала, и самое страшное, что ничего уже не изменить. Сколько теперь ни рассказывай по телевизору об историческом триумфе российского футбола («они проиграли игру, но отстояли русского воина на марше, который не останавливается даже тогда, когда знает, что враг силён и, возможно, в этот раз ему предстоит лечь костьми, чтобы в следующий раз тот, кто поднял знамя, сумел-таки одержать долгожданную победу»), весь мир будет только хихикать за спиной: хахлы, мол, апять русских витязей атадрали. Западные союзники России в лице Фифы немедленно открыли второй фронт и наказали бесноватого Виду и кровавого Вукоевича по такой строгости закона, что спасибо хоть не расстреляли, но тут хахлы внезапно атадрали Фифу за политизацию формально совершенно безобидного жеста хорватов и, таким образом, неожиданно даже для самих себя стали политическими участниками чемпионата. До сих пор эти сливки жадно снимала одна лишь Россия. Вот только Россия уже вылетела.

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Всех желающих помочь Украинской армии сделать так, чтобы Россия вылетела еще дальше, просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ