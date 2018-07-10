Футбол вне политики: соцсети припомнили президенту ФИФА футболку для Путина

Ранее глава ФИФА с участием легенд мирового футбола выразил президенту РФ благодарность за проведение ЧМ-2018.

После скандала с политизацией лозунга «Слава Украине», который был произнесен на камеру хорватским футболистом Домагоем Видой, блогер Роман Шрайк припомнил, как ФИФА брендировала футболку для президента РФ Владимира Путина.

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«Вот этого лысого нужно дисквалифицировать! Футбол вне политики!!! Ой, погодите! Это же президент ФИФА...», - написал Шрайк, прокомментировав публикацию совместную фотографию российского лидера и президента ФИФА Джанни Инфантино, держащих футболку ФИФА с надписью "Путин".

О! Вообще зашибись - ФИФА настолько вне политики, что даже брендировала футболку для Путина pic.twitter.com/GMShCCLKYW — Роман Шрайк (@RomanShrike) 9 июля 2018 г.

Публикацию активно обсуждают пользователи соцсетей.

Отметим, фотография была сделана на встрече Инфантино и Путина в Кремле. 6 июля сообщалось, что президент ФИФА с участием легенд мирового футбола выразил президенту РФ благодарность за проведение ЧМ-2018.

Как сообщал УНИАН, Домагой Вида угодил в скандал в связи с роликом в поддержку Украины, записанным после победы над сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018. Ролик вызвал в РФ бурную реакцию.

Футболист получил официальное предупреждение от ФИФА, а его компаньон Огнен Вукоевич был оштрафован и уволен из тренерского штаба своей команды.

Тем не менее, в интернете появилось еще одно видео, на котором Вида произносит лозунг "Слава Украине".