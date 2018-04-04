Путин согласился на миротворческую миссию на Донбассе в обмен на засекречивание части "Кремлевского доклада" - эксперт

По его мнению, США позволили Путину сохранить лицо перед президентскими выборами, чтобы после них гарантировать прогресс в вопросе размещения миротворцев на Донбассе.

Россия пошла на уступки относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе в обмен на засекречивание определенной части «Кремлевского доклада». Так считает эксперт-международник Максим Яли.

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Он напоминает, что, если ранее в Кремле отрицали возможность размещения миротворческой миссии на Донбассе, то со временем риторика изменилась. «Накануне президентских выборов в марте в России он (Путин – ред.), сделал очень важное заявление, что якобы Россия вообще и не против размещения миротворцев на всей территории Донбасса, однако необходимо договариваться с главарями «ДНР» и «ЛНР». Это большой прогресс», – отмечает эксперт, передает радио Свобода.

Он склонен связывать такое изменение с «Кремлевским докладом», который Министерство финансов США обнародовало в феврале этого года.

«Дьявол в мелочах. Прежде всего, он («Кремлевский доклад» – ред.) шокировал даже тех экспертов, которые были привлечены к составлению этого списка – отличается коренным образом то, что было опубликовано, от того, что должно было быть опубликовано. Конечно, там есть засекреченная часть. Однако это была определенная уступка со стороны американской администрации, и это свидетельствует, что все-таки они дожали Россию относительно миротворцев», – предполагает Яли.

По его мнению, Соединенные Штаты позволили Путину сохранить лицо перед выборами, чтобы после них гарантировать прогресс в вопросе размещения миротворцев на Донбассе.

Кроме этого, он считает перспективу встречи «нормандской четверки» без четвертого участника вполне реальной, учитывая скандал вокруг отравления Сергея Скрипаля. Сами же переговоры он оценивает как достаточно важные,поскольку, кроме решения самого мандата миротворческой миссии, необходимо согласовать и ее детали.

«Есть очень много технических вопросов, которые необходимо будет согласовать, понять, провести экспертизу. Около полгода пройдет, чтобы оценить всю сложность проблем, сколько необходимо будет контингента, финансовую составляющую. От принятия решения до непосредственного введения миссии по крайней мере полгода будет необходимо», – предположил Яли. Само же решение ООН он ожидает осенью – в конце октября или в начале ноября.

В свою очередь, советник министра иностранных дел Павла Климкина Тарас Качка считает, что вариант встречи без президента России Владимира Путина рассматривают как запасной вариант. В то же время он усматривает в таком формате определенный смысл как для Украины, так и для Запада.

«Делать диалог между Францией, Германией и Украиной относительно решения конфликта на Донбассе заложником желания или нежелания России никто не хочет, и очевидно, что это будет сигнал: показать, что в зависимости от настроения и каких-то выкрутасов никто не хочет, и плюс, к тому, использовать возможность, чтобы понять, какую совместную тактику, общую стратегию применить», – рассуждает дипломат.

Качка отмечает, что, хотя общее стратегическое видение миссии уже есть, страны-участники переговоров должны согласовать методы его имплементации.

«До Совета Безопасности ООН нужно определить сам мандат. На сегодняшний день, насколько мне известно, его нет. Есть какое-то видение, общие позиции, подходы. Понятно, что довольно интенсивная дискуссия идет по этому поводу. Но при этом говорить о том, что уже готов проект решения и его должны поставить на голосование – я бы не был столь смелым», – говорит он.