Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с первыми проблемами - Bloomberg

Санкции еще не приняты, но некоторые западные компании уже проявляют повышенное внимание к финансовым операциям, проводимым фигурантами "кремлевского списка".

Российские миллиардеры, попавшие в опубликованный Минфином США "кремлевский список", столкнулись с первыми проблемами.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на нескольких миллиардеров РФ из этого доклада.

Один из российских олигархов на условиях анонимности рассказал изданию, что опасается, что из-за попадания его в вышеуказанный перечень сорвется сделка, которую планировалось закрыть в ближайшие несколько месяцев.

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Другой собеседник Bloomberg утверждает, что присутствие в "кремлевском списке" нанесло серьезный ущерб его деловой репутации.

Так, организация Financial Integrity Network, оказывающая консалтинговые услуги банкам, предложила относиться к попавшим в список Минфина США как к лицам, которые могут представлять для банков дополнительные риски, и особо тщательно проверять их.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть введены санкции.

В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В Минфине США разъяснили, что обнародованный "кремлевский доклад" не является санкционным списком.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Администрация президента Дональда Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ президента США сделать это в отведенный Конгрессом срок.