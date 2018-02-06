Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с первыми проблемами - Bloomberg
Российские миллиардеры, попавшие в опубликованный Минфином США "кремлевский список", столкнулись с первыми проблемами.
Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на нескольких миллиардеров РФ из этого доклада.
Один из российских олигархов на условиях анонимности рассказал изданию, что опасается, что из-за попадания его в вышеуказанный перечень сорвется сделка, которую планировалось закрыть в ближайшие несколько месяцев.
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Другой собеседник Bloomberg утверждает, что присутствие в "кремлевском списке" нанесло серьезный ущерб его деловой репутации.
Так, организация Financial Integrity Network, оказывающая консалтинговые услуги банкам, предложила относиться к попавшим в список Минфина США как к лицам, которые могут представлять для банков дополнительные риски, и особо тщательно проверять их.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть введены санкции.
В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.
В Минфине США разъяснили, что обнародованный "кремлевский доклад" не является санкционным списком.
В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Администрация президента Дональда Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ президента США сделать это в отведенный Конгрессом срок.