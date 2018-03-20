Трамп после телефонного разговора хочет встретиться с Путиным для обсуждения Украины, Сирии и КНДР

19:47, 20 марта 2018
Политика
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Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом сообщает телеканал Fox News в Twitter.

«Я пообщался с президентом Путиным и поздравил его с победой, с его победой на выборах ... Мы, вероятно, встретимся в недалеком будущем», – говорится в сообщении.

По словам Трампа, он встретится с Путиным для обсуждения Украины, Сирии, Северной Кореи и гонки вооружений, которая «выходит из-под контроля».

В заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов США и РФ сообщается, что Трамп поздравил Путина с переизбранием 18 марта, и подчеркнул важность создания безядерной зоны на Корейском полуострове.

Также сказано, что "оба лидера подтвердили необходимость для Соединенных Штатов и России продолжить наши совместные усилия для стратегической стабильности".

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Путин