Трамп после телефонного разговора хочет встретиться с Путиным для обсуждения Украины, Сирии и КНДР

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что планирует встретиться в ближайшем будущем с хозяином Кремля.

Об этом сообщает телеканал Fox News в Twitter.

«Я пообщался с президентом Путиным и поздравил его с победой, с его победой на выборах ... Мы, вероятно, встретимся в недалеком будущем», – говорится в сообщении.

По словам Трампа, он встретится с Путиным для обсуждения Украины, Сирии, Северной Кореи и гонки вооружений, которая «выходит из-под контроля».

.@POTUS: “I had a call with President Putin and congratulated him on the victory, his electoral victory... We will probably get together in the not-too-distant future.” pic.twitter.com/gHFkvHrHfi