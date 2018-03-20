Кремль заявил, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах

В пресс-службе сообщили, что президент США поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили Сирию и «внутриукраинский кризис».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств.

«Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах.

Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

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При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики.

«Кроме того, выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

«В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», - отмечается в сообщении.