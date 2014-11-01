Украинские военные: Пореченков не один такой, россияне часто ездят на Донбасс на "сафари"

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Российского актера Михаила Пореченкова теперь действительно с нетерпением ждут на линии фронта украинские военные, конечно, уже не как актера, а как террориста, который из крупнокалиберного пулемета стрелял в "киборгов". Говорят, что эта встреча будет без аплодисментов.

"Это наш враг, безусловно, наш батальон "Святая Мария" будет его искать, надеюсь, что он в не очень большой удаленности, переселится в наш подвал, будет выходить и декламировать стихи", - подчеркнул командир роты батальона Андрей Ватолкин.

Читайте такжеТеперь кровь журналистов в зоне АТО будет на руках Пореченкова - председатель московского союза журналистовБойцы сразу же отмечают, что актер стреляет боевыми патронами да еще и с крупнокалиберного "Утеса" - этот пулемет простреливает мешки с песком и даже нетолстые бетонные стенки навылет и просто кромсает человеческие тела.

Морские пехотинцы из Феодосии уже не подбирают слов, они вспоминают, что именно Михаил Пореченков неделями жил у них в части во время съемок фильма "9 рота". Позавчера морпехи потеряли двух своих бойцов, потому что с той стороны кто-то такой, как Пореченков, решил развлечься-пострелять.

В 9-м батальоне теробороны не удивляются такому видео. Говорят, что уже давно заметили - на передовой все чаще появляются россияне с самыми современными дорогими снайперскими винтовками, у которых новое развлечение - пострелять в украинцев.

"Россияне приезжают на сафари. Здесь у них оружие крупнокалиберное 12,7 миллиметров. И они просто на день приезжают пострелять. Там даже калибр пули грубый, у СВД он тоненький, поэтому особо не высовываемся", - рассказал один из "тероборонников".

Своими снайперскими винтовками украинские военные этих стрелков не достают, поэтому открывают огонь из более серьезных калибров.