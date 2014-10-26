В зоне АТО проголосовали 80% военных – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой на брифинге в Киеве.

«На данный момент проголосовали около 80% военнослужащих, находящихся в зоне АТО», - сказал он.

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«Существенных изменений ситуации в зоне АТО в течение суток не произошло, в плане безопасности выборы проходят без чрезвычайных происшествий, серьезных проблем не зафиксировано», - прибавил Полевой.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах в Раду превысила 40%, Львовская область пока лидирует. Наименьшая явка избирателей кроме Донецкой и Луганской областей, где проходит антитеррористическая операция, в Одесской области – 28,84%.