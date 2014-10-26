Явка избирателей на выборах в Раду превысила 40%, Львовская область лидирует
17:14, 26 октября 2014Политика
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В Украине на выборах в Верховную Раду уже проголосовало 40,42% избирателей.
REUTERS
Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по состоянию на 17 часов 26 октября.
Информация о ходе избирательного процесса есть пока по 127 округам из 198. «Сведения об активности участия избирателей в голосовании являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий», - поясняют в ЦИК.
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Наименьшая явка избирателей кроме Донецкой и Луганской областей, где проходит антитеррористическая операция, в Одесской области – 28,84%. Самыми активными пока являются избиратели в Львовской области 49,57% и Ивано-Франковской – 48,69%.
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