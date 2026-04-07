8 апреля часть Украины засыплет мокрым снегом

В среду, 8 апреля, в Украине ожидается холодная и ветреная погода. По всей старне местами пройдут небольшие дожди, а на западе, в центре и некоторых северных областях - с мокрым снегом. Ночью на Закарпатье и северо-востоке температура снизится до -1°...+1°. Днем термометры покажут +5°...+9°, только местами на юге и востоке воздух прогреется до +10°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +1°, днем +8°, небольшой дождь и мокрый снег.
- Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Ровно завтра пасмурно, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Тернополе 8 апреля ночью +3°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +8°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Виннице завтра будет +3°...+8°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Житомире в среду ночью +3°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра ночью +3°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...+8°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Одессе 8 апреля - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +10°.
- В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +3°...+9°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +3°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°.
8 апреля - какой праздник, приметы погоды
8 апреля - день памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ерма. По приметам, если утром туман, то день будет теплый и дождливый.