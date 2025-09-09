В ближайшие дни еще будет тепло, но местами будет дождливо.

В ближайшие дни температура в Украине существенно не будет меняться, но местами будут дожди. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"С температурой воздуха пока не буду заглядывать далеко вперед, только скажу, что каких-то кардинальных изменений не видно", - говорит Наталья Диденко.

По ее словам, колебания температуры, конечно, будут, однако пока градусы будут радовать.

Что касается осадков, то 10 сентября они пройдут на юге, а 11 и 12 числа осадки ожидаются в западных областях.

"Однако все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая теплая погода со свежими ночами и утрами", - резюмировала эксперт по погоде.

О том, что в Украине еще будет тепло, но уже начнутся осенние дожди, говорит и метеоролог Наталья Голеня. В комментарии Погода УНИАН она сообщила, что метеорологическое лето в Украине может продлится до 20 сентября. По ее данным, на этой и следующей неделе все еще будет удерживаться теплая погода, а температурный фон будет выше нормы или близко к норме. Только во время дождей, которые будут преобладать в западных областях, температура будет снижаться до +18°...+20°.

В общем, осенние дожди в Украине уже начинаются, но значительного снижения температуры еще пока не ожидается.

