В Киеве срочно объявили I уровень опасности: что происходит (инфографика)

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды уже в ближайшее время.

В Киеве утром 13 апреля объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, погода испортится уже в ближайшее время не только в столице, но и на территории Киевской области.

"В ближайший час 13 апреля с сохранением в первой половине дня туман, видимость 200-500 метров", – говорится в предупреждении.

Из-за тумана синоптики объявили I уровень опасности, желтый. По их словам, такая погода может привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Погода в Киеве 13 апреля – прогноз на сегодня

В начале недели, 13 апреля, в Киеве будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь.

По области ночью и утром местами туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

По Киевской области днем температура повысится до +9°...+14°, а в Киеве термометры покажут максимум +10°...+12°.

Погода 13 апреля - прогноз по Украине

В Украине сегодня также будет облачно с прояснениями. Днем по всей Украине, кроме запада, местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров сегодня покажут +9°...+14°, а в Закарпатье потеплеет до приятных +17°.

Вас также могут заинтересовать новости: