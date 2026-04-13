Сегодня в Киеве будет самый холодный день недели, впереди - потепление

Новая рабочая неделя в Киеве начнется с прохладной погоды, но уже в ближайшие дни температура в столице повысится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром 13 апреля термометры в столице покажут +3°, а днем температура максимально повысится до +10°. Ожидается практически безоблачная погода, без дождей.

Ветер подует с востока и северо-востока, 5-10 м/с. Атмосферное давление близко к норме - 754 мм ртутного столба.

Видео дня

Погода сегодня - прогноз на 13 апреля

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.

В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.

В Тернополе 13 апреля ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +13°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет -1°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+13°, небольшой дождь.

В Одессе 13 апреля - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +13°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +3°...+13°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +13°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +14°.

