Сегодня в Киеве будет самый холодный день недели, впереди - потепление

Новая рабочая неделя в Киеве начнется с прохладной погоды, но уже в ближайшие дни температура в столице повысится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром 13 апреля термометры в столице покажут +3°, а днем температура максимально повысится до +10°. Ожидается практически безоблачная погода, без дождей.
Ветер подует с востока и северо-востока, 5-10 м/с. Атмосферное давление близко к норме - 754 мм ртутного столба.
Погода сегодня - прогноз на 13 апреля
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +13°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.
В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.
В Тернополе 13 апреля ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +11°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +13°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.
В Виннице сегодня будет -1°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+13°, небольшой дождь.
В Одессе 13 апреля - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +13°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +3°...+13°, небольшой дождь.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +13°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +14°.