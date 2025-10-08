Сегодня в Одесской области ожидаются сильные дожди и ветер.

В Одесской области на два дня подряд объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"8-9 октября в Одесской области значительные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики.

Также сегодня, 8 октября, на юге Одесской области пройдут сильные дожди. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Видео дня

Местные власти рекомендуют людям находиться в ближайшем пункте временного размещения или в безопасной зоне на возвышении, избегать передвижения по улицам, не пользоваться подземными переходами и отключить электроприборы.

8 октября в Одесской области будет облачно. Днем ожидается значительный дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров по области покажут +12°...+17°.

На автодорогах области временами видимость во время дождя 1-2 км.

В Одессе сегодня также будет облачно. Ночью умеренный дождь, утром и днем - значительный. Ветер будет со скоростью 9-14 м/с, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем максимально повысится до +15°...+17°.

