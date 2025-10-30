Предупреждение объявлено и для Львовской области.

Во Львове на четверг, 30 октября, объявили предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 30 октября утром и днем порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Также предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Львовской области, где в течение суток также ожидаются сильные порывы ветра.

Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, сегодня погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклона над Швецией.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3°...+8°, а днем воздух прогреется до приятных +13°...+18°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер будет 9-14 м/с, с порывами утром и днем до 15-20 м/с. Температура ночью +5°...+7°, а днем потеплеет до +15°...+17°.

Во время осадков видимость будет ухудшаться. Атмосферный днем будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

