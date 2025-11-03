Синоптики предупреждают о тумане в городе и по области.

В Харькове новая рабочая неделя начинается с предупреждения от синоптиков.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует на сегодня туман.

"Утром и в первую половину дня 3 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200-500 метров", - говорится в прогнозе.

Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.

3 ноября на Харьковщине будет переменная облачность. По области без существенных осадков. Ветер будет 7-12 м/с, а воздух прогреется до +10°...+15°. В Харькове сегодня также не ожидается существенных осадков, ветер будет 7-12 м/с, а столбики термометров покажут более сдержанные +11°...+13°.

4 ноября на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+8°, днем +9°...+14°.

5 ноября также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+8°, а днем так и останется +9°...+14°.

