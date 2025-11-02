По всей стране температура немного повысится, а осадков не ожидается.

В воскресенье, 2 ноября, по всей Украине будет очень тепло и сухо. Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура повысится на несколько градусов, местами на юге и запада разогреет ад до +17°...+19°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях сегодня станет очень тепло. Благодаря солнечным прояснениям воздух прогреется до +13°...+19°.

Чуть свежее, но все равно очень тепло, будет и на севере Украины. Воздух тут прогреется до +12°...+15°, переменная облачность, без осадков.

Прохладнее всего сегодня будет на востоке, где столбики термометров покажут +10°...+13°. Но и тут ожидается сухая погода с солнечными прояснениями.

В центральных областях температура повысится до +12°...+16°. Будет сухо.

В южной части Украины ожидается теплая погода с температурой +13°...+15°, а в Одесской области воздух разогреет до +17°...+19°. Без осадков, лишь переменная облачность.

2 ноября - какой сегодня праздник, приметы погоды

2 ноября - Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. По приметам, если облака в этот день плывут против ветра, то скоро будет снег. Если небо пасмурное, то скоро потеплеет.

