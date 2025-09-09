Холоднее всего будет на Закарпатье и юге Украины, где обычно самая высокая температура.

В среду, 10 сентября, в Украине ожидается нетипичное распределение тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"10-го сентября самыми холодными регионами будут южная часть и Закарпатье. Согласитесь, что это необычно в местах, которые обычно самые теплые!" - говорит она.

По прогнозу, на юге Украины и на Закарпатье ожидается +20...+24 градуса, а на остальной территории максимальная температура воздуха составит +23...+28 градусов.

Также на юге Украины из-за небольшого цилона пройдут дожди.

"К дождям присоединится в южной части еще и сильный восточный ветер", - предупредила Наталья Диденко.

Большая же часть территории Украины окажется завтра в сухой воздушной массе, будет без осадков.

Погода в Киеве

В Киеве, по данным Наталки Диденко, 10-го сентября ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха до +26...+27 градусов.

"Однако не забываем, что в холода и в ночные часы уже не июль - прохладно", - резюмировала синоптик.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая погода, однако в ряде районов все же будут возникать локальные и кратковременные дожди. Днем термометры покажут +21°...+26°, в южных областях - до +29°, а на западе страны будет +18°...+23°.

