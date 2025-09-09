На этой неделе в Украине еще будет тепло, хотя ночи уже становятся прохладными.

Сентябрь продолжит дарить украинцам приятную комфортную погоду летнего характера. На этой неделе на нашу страну будет влиять антициклон, однако в некоторых районах все же будут формироваться благоприятные условия для дождей. А вот температура существенных изменений не претерпит. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, с 9 по 12 сентября в Украине будет облачно с прояснениями. Местами, а в западных областях днем повсеместно, пройдут кратковременные дожди и грозы. В Карпатах местами ожидаются значительные дожди.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами будет образовываться туман. Ветер будет восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью опустится до +11°...+16°, на юге - до +19°. Днем термометры покажут +21°...+26°, в южных областях - до +29°, а на западе страны будет прохладнее всего, +18°...+23°.

В столице на этой неделе также будет преобладать сухая и довольно теплая погода. Только 9 сентября еще периодически будут идти дожди, но впоследствии осадки прекратятся. В столице ночью будет +12°...+15°, днем +24°...+26°. По области термометры покажут ночью +10°...+16°, а днем максимум +21°...+26°.

