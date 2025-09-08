Магнитная буря будет слабая, уровня G1.

В понедельник, 8 сентября, магнитная буря продолжится, хоть и будет уже ослабевать.

По данным Британской геологической службы, выброс корональной массы произошел на Солнце 4 сентября. Молниеносный удар произошел уже утром 7 сентября. Этот удар привел к повышению геомагнитной активности до уровня магнитной бури G2.

Ожидается, что сегодня магнитная буря продолжится, но станет слабее - уровня G1.

Видео дня

Магнитные бури - что важно знать и как защитить организм

Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале — от G1 (слабая) до G5 (экстремальная). Бури уровня G1 - это самые легкие геомагнитные возмущения. Они встречаются достаточно часто, до нескольких десятков раз в год, и обычно не несут серьезных угроз для Земли. Однако метеочувствительные люди могут ощущать их влияние на организм. Чтобы свести к минимуму такое влияние, важно:

сохранять правильный режим дня: больше отдыхать и высыпаться;

пить достаточно воды и избегать чрезмерного количества кофеина и алкоголя;

снизить эмоциональные нагрузки, особенно людям с хроническими заболеваниями;

чаще бывать на свежем воздухе;

Если есть проблемы с давлением - заранее проконсультироваться с врачом и при необходимости корректировать лечение.

Таким образом, магнитные бури уровня G1 нельзя назвать опасными, но людям с повышенной чувствительностью стоит учитывать их влияние и соблюдать простые меры предосторожности.

Вас также могут заинтересовать новости: