В понедельник, 8 сентября, магнитная буря продолжится, хоть и будет уже ослабевать.
По данным Британской геологической службы, выброс корональной массы произошел на Солнце 4 сентября. Молниеносный удар произошел уже утром 7 сентября. Этот удар привел к повышению геомагнитной активности до уровня магнитной бури G2.
Ожидается, что сегодня магнитная буря продолжится, но станет слабее - уровня G1.
Магнитные бури - что важно знать и как защитить организм
Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале — от G1 (слабая) до G5 (экстремальная). Бури уровня G1 - это самые легкие геомагнитные возмущения. Они встречаются достаточно часто, до нескольких десятков раз в год, и обычно не несут серьезных угроз для Земли. Однако метеочувствительные люди могут ощущать их влияние на организм. Чтобы свести к минимуму такое влияние, важно:
- сохранять правильный режим дня: больше отдыхать и высыпаться;
- пить достаточно воды и избегать чрезмерного количества кофеина и алкоголя;
- снизить эмоциональные нагрузки, особенно людям с хроническими заболеваниями;
- чаще бывать на свежем воздухе;
- Если есть проблемы с давлением - заранее проконсультироваться с врачом и при необходимости корректировать лечение.
Таким образом, магнитные бури уровня G1 нельзя назвать опасными, но людям с повышенной чувствительностью стоит учитывать их влияние и соблюдать простые меры предосторожности.