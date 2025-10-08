Геомагнитная обстановка стабилизируется.

В среду, 8 октября, сильной магнитной бури на Земле не ожидается, но есть вероятность, что будет слабая магнитная буря. Об этом сообщает Британская гелогическая служба.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошло сразу два выброса корональной массы по информации ученых, первый из них уже достиг нашей планеты, оказав слабое влияние. Второй может произойти сегодня, что создаёт вероятность активных периодоив и магнитной бури уровня G1.

По прогнозу, 9 октября геомагнитная обстановка будет спокойной, а уже 10 числа ожидаются эффекты следующего высокоскоростного потока солнечного ветра из корональной дыры.

Видео дня

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури классифицируют по степени их интенсивности и воздействию на магнитное поле Земли. Для оценки используется планетарный индекс Kp, который показывает колебания магнитного поля по шкале от 0 до 9.

Слабые бури (Kp = 5) – почти незаметны для большинства людей, но могут незначительно влиять на радиосвязь и навигационные системы. А самые экстремальные имею Kp 9. Такие бури могут вызвать серьезные технические сбои, масштабные отключения электроэнергии и влиять на работу авиации.

Такая классификация помогает ученым и специалистам прогнозировать последствия геомагнитных возмущений и своевременно принимать меры по защите техники и здоровья людей.

Вас также могут заинтересовать новости: