Магнитная буря на Земле началась еще в конце ноября.

С конца ноября на Земле продолжается магнитная буря. Ее влияние можно было ощутить и в первые дни ноября. Ожидается, что сегодня и в ближайшие дни повышенная геомагнитная активность сохранится.

Согласно данным NOAA, Кп-индекс, который показывает силу магнитной бури, в ближайшие дни будет колебаться от 3 до 5 и лишь после 11 ноября ожидается заметное послабление геомагнитной активность.

Отметим, что при КП-индексе 5 и выше начинается магнитная буря.

Meteoagent также прогнозирует, что в ближайшие дни магнитная буря может продолжится. утром 3 ноября КП-индекс уже поднялся до уровня 4.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца. Они возникают при вспышках и выбросах корональной массы, когда потоки заряженных частиц достигают земной магнитосферы. Уровень возмущений измеряют по специальной шкале K-индекса от 0 до 9: чем выше показатель, тем сильнее буря. Данные фиксируют обсерваторию по всему миру, а прогнозами занимаются геофизические центры.

Как считается, многие люди испытывают на себе влияние магнитных бурь. В дни повышенной активности Солнца возможны головные боли, усталость, раздражительность, нарушения сна, колебания артериального давления. Наиболее чувствительно реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимостью. Чтобы уменьшить влияние, специалисты советуют отдыхать, пить больше воды и избегать стрессов в такие дни.

Помимо влияния на здоровье сильные бури могут нарушать работу спутников, систем навигации и связи.

