13 сентября геомагнитная обстановка еще будет спокойной.

На Земле в ближайшие дни ожижается новая магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, в последние дни скорость солнечного ветра вернулась к фоновому уровню. Такие условия ожидаются в течение 12 и 13 сентября.

Однако высокоскоростной поток из крупной корональной дыры скоро прибудет на нашу планету. По прогнозу, уже 14 и в течение 15 сентября геомагнитная активность усилится, есть вероятность слабой магнитной бури уровня G1.

О том, что 13 сентября гемагнитная обстановка будет спокойной, а 14 числа магнитное напряжение усилится, свидетельсвуют и данные "Метеоагента".

Магнитные бури - как защитить организм

Во время магнитных бурь многие люди жалуются на головную боль, повышенную утомляемость, перепады давления или бессонницу. Полностью избежать воздействия бурь невозможно, однако есть простые способы уменьшить их негативный эффект на организм.

Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время.

Пейте больше воды. В то же время следует ограничить кофе, крепкий чай и алкоголь, ведь они могут усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Отдавайте предпочтение легкой пище. В дни магнитных бурь лучше выбирать овощи, фрукты, каши и рыбу.

Избегайте переутомления и стресса. Если есть возможность, снизьте физические нагрузки и отложите важные дела. Короткие прогулки на свежем воздухе, медитация или легкая гимнастика помогут снять напряжение.

