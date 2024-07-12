В разных регионах страны высокая температура воздуха вызвала масштабные пожары.

Греция борется со смертельным пожаром на острове Лесбос, ведь температура воздуха в некоторых частях страны превышает 40°C, пишет Bloomberg.

Уже известно о смерти одного человека. Сейчас местные власти выясняют, был ли автомобиль сожжен в результате лесного пожара или попал в аварию.

Также в другом месте почти 100 пожарных при поддержке 11 самолетов и пяти вертолетов пытаются обуздать лесной пожар в Коринтии. Кроме того, власти борются с пожаром в Эвросе, где объявлен очень высокий уровень готовности.

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"В течение десятилетий лесные пожары были опасностью для Греции и других частей Средиземноморья, но глобальное потепление ускоряет угрозу, которую они представляют. Изменение климата приводит к тому, что 2024 год может стать самым жарким годом в мире за всю историю наблюдений, усиливая экстремальные погодные явления, такие как штормы, наводнения и пожары", - говорится в материале.

В то же время в нескольких регионах страны власти Греции объявили режим повышенной пожарной готовности, ведь с начала июня сотни вспышек уничтожили имущество и предприятия. Также по инициативе ЕС Греция направила самолеты на помощь в борьбе с пожарами в Албании.

В свою очередь министр обороны Албании Нико Пелеши сообщил о 23 пожарах за последние сутки, однако только два из них остаются активными на юге страны.

Аномальная жара в мире - последние новости

Как писал УНИАН, в европейских странах жара приближается к такому уровню, при котором некоторые нефтеперерабатывающие заводы будут вынуждены уменьшать производство топлива. К примеру, шведский нефтеперерабатывающий завод уже заявил, что изменение климата затрудняет производство топлива.

Также стало известно, как жара в Украине влияет на движение поездов. В "Укрзализныце" отметили, что металлические рельсы могут нагреваться до температуры более 50°С, в результате чего могут деформироваться пути.

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