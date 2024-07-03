Служба гражданской защиты Греции предупредила о новых ужасных погодных катаклизмах на этой неделе.

Уже не первый год подряд сезон летних отпусков в Греции рушится из-за погодных катаклизмов – от экстремальной жары и лесных пожаров до наводнений. Теперь же страну охватила новая беда.

Как пишет The Independent со ссылкой на данные местных пожарных служб, 3 июля 2024 года сильная молния вызвала два пожара на популярном среди туристов греческом острове Тасос, являющимся самым северным в Эгейском море.

Отмечается, что это произошло на следующий день после того, как пожарные силы усмирили лесные пожары, раздутые необычно сильными ветрами на двух других островах.

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При этом служба гражданской защиты Греции предупредила об усилении непогоды в среду и четверг, 3 и 4 июля, заявив, что ожидаются штормы с высокой частотой молний и града. Больше всего, согласно прогнозам, пострадают Центральная и Северная Греция.

В свою очередь греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис предупредил на этой неделе об опасном лете, связанном с лесными пожарами после длительной засухи и необычно сильными для этого сезона порывами ветра.

Как сообщал УНИАН, в июле-августе 2023 года десятки тысяч туристов вынуждены были прервать свой отдых на греческом острове Родос из-за масштабных лесных пожаров. В этом году проблемы в результате экстремальных погодных условий у туристов в Греции начались еще раньше – уже в июне там из-за жары закрывали популярные достопримечательности, также сообщалось о первых погибших.

Чтобы как можно раньше выявлять очаги возгораний, в этом году Греция начала все чаще использовать дроны.

Кроме того, местные пожарные команды были усилены 240 коллегами из Болгарии, Мальты, Молдовы и Румынии, которые будут развернуты в Греции с начала июля до середины сентября – в разгар сезона лесных пожаров.

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