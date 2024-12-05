Институт цвета также объяснил, что напоминает этот цвет.

Институт цвета Pantone определился с главным цветом следующего, 2025 года. Им оказался "Mocha Mousse".

"Согревающий коричневый оттенок, пропитанный богатством. Он питает нас воспоминаниями о вкусных свойствах шоколада и кофе, отвечая на наше стремление к комфорту. В основе PANTONE 17-1230 Mocha Mousse лежит наше стремление к ежедневным удовольствиям и выражает уровень продуманной снисходительности", - говорится на официальном сайте.

Ежегодно Pantone вовлекает дизайнерское сообщество и энтузиастов в разговор о цвете, подчеркивая связь между цветом и культурой, и отражая глобальную тенденцию - настроение и отношение, коллективные желания в форме одного, четко выраженного оттенка.

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Кроме того, в Институте цвета заявляют, что "Mocha Mousse" расширяет представления человека о коричневом цвете, который в их понимании является скромным и приземленным. Тогда как "Mocha Mousse"— цвет роскошный и устремленный, считает исполнительный директор Pantone Леатрис Айзман.

Другое из области интересного

Ранее УНИАН сообщал, что Оксфордский словарь назвал слово 2024 года. Точнее словосочетание — "гниение мозга (brain rot)". Его впервые использовал Генри Дэвид Торо в книге "Уолден" в 1854 году.

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