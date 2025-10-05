Артистка с командой находилась в безопасном месте.

Известная украинская певица Надя Дорофеева показала, как пряталась в укрытии во время обстрела Львова.

В ночь на 5 октября россияне массированно атаковали Украину, нацелившись на объекты критической инфраструктуры. В результате атаки врага в разных областях есть попадания и жертвы. В частности, известно уже о 4 погибших и 4 раненых во Львовской области. Артистка в эту ночь находилась также на западе Украины.

"Проснулись в автобусе во Львове под звуки ракет. Жесть", - написала Надя в своем Telegram-канале.

Видео дня

Исполнительница позже опубликовала фото из укрытия, в котором пряталась вместе со своей командой во время вражеского обстрела.

"Боже, сколько ракет, это просто жесть. Сидим с командой", - подписала кадр Дорофеева.

К слову, также во время ночной атаки пострадали и другие регионы Украины. В частности, Черкасская, Черниговская, Ивано-Франковская, Винницкая области и Запорожье. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, РФ запустила по нашей стране более 50 ракет и около 500 дронов.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская попала под обстрел на Днепропетровщине.

Вас также могут заинтересовать новости: