Новый тренд в маникюре - 'клубничное молоко': он выглядит очень дорого

Это нежный и очень современный маникюр.

Если вы следите за модными бьюти-трендами, то, наверняка, уже слышали о новом хите сезона – маникюре "клубничное молоко". Этот нежный, воздушный и невероятно женственный стиль уже завоевал сердца модниц.

Что такое маникюр "клубничное молоко"?

Это сочетание молочно-прозрачной базы с легким розовым оттенком, напоминающим цвет клубничного молока. Он выглядит естественно, свежо и дорого, подчеркивая ухоженность и элегантность рук. Такой дизайн идеально подходит как для повседневных образов, так и для особых случаев.

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Почему этот маникюр в тренде?

Натуральность. Тренд на естественную красоту набирает популярность, и "клубничное молоко" идеально вписывается в него.

Женственность. Легкий розовый оттенок делает ногти нежными и утонченными.

Глянцевый эффект. Этот маникюр выглядит максимально ухоженно благодаря молочному покрытию с влажным сиянием.

Идеален для любого случая. Подходит как для делового образа, так и для романтического свидания.

Как сделать маникюр "клубничное молоко"?

Подготовьте ногти, придавая им естественную овальную или миндалевидную форму. Нанесите молочную базу, создавая эффект легкой полупрозрачности. Добавьте каплю нежного розового лака, растушевывая его для мягкого градиента. Закрепите глянцевым топом, чтобы добиться эффекта свежести и легкого сияния.

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