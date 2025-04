Эта одежда универсальна и удачно будет сочетаться с любой другой.

Капсульный гардероб - это известное для всех понятие, которое означает небольшое количество вещей, которые удачно комбинируются между собой. Это позволяет создать стильные образы с использованием минимального количества одежды.

В этом сезоне в тренды вернулись элегантные платья, рубашки в стиле old money и костюмы. Такая одежда является универсальной и поможет создать множество "луков", которые подчеркнут вашу женственность, легкость и изысканность. На портале Who What Wear назвали пять вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной.

Тренч

Тренч - это уже классика весеннего гардероба, которая не выходит из моды уже несколько сезонов подряд. В 2025 году актуальны более длинные, свободные и объемные тренчкоты. Такие модели позволяют создавать стильные многослойные образы и защищать от переменчивой весенней погоды. Он идеально сочетается с платьями, джинсами, костюмами.

Видео дня

Костюм из льна

Льняная одежда - один из примеров "умной" моды, которая сочетает комфорт и многофункциональность. Натуральная ткань обеспечивает воздухопроницаемость, а современный крой позволяет носить такой костюм и на работу, и на вечерние встречи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет быть стильным и чувствовать себя комфортно.

Шелковое платье

Шелковое или атласное платье - это всегда удачная инвестиция в гардероб. Оно легкое, элегантное и уместно смотрится как в повседневных образах, так и на вечерних событиях. Ее легко комбинировать с пиджаком, курткой или спортивной обувью. Это универсальная одежда, которая подойдет ко всему.

Белая рубашка

Классическая белая рубашка остается незаменимой вещью в любом гардеробе. Ее можно носить с джинсами, костюмом или шортами, создавая как деловые, так и непринужденные образы. Она практична, легко сочетается с другими вещами и всегда добавляет образу опрятности и завершенности.

Сумка-"багет"

В 2025-м в моду возвращается сумка-"багет", в частности благодаря мировым брендам, которые запустили этот тренд. Узкая форма и деликатные ручки отсылают к эстетике 90-х и 2000-х, когда аксессуары с интересными формами были на пике популярности. Такая сумка добавляет образу стиля и не будет забирать на себя все внимание.

Напомним, ранее УНИАН писал о трендовых платьях из 70-х на весну, которые снова на пике популярности. Эта одежда идеально подчеркнет любую фигуру и добавит женственности.

Вас также могут заинтересовать новости: