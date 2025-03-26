Дизайнер показал, с чем сочетать разные модели верхней одежды.

Весна - время, когда стоит отложить большие объемные пуховики и наконец отдать предпочтение вещам, которые будут подчеркивать вашу фигуру. Этот период символизируется с большим разнообразием верхней одежды и стильными решениями в образах.

Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан, который ранее рассказал о главных цветах весны и лета 2025 года, на этот раз раскрыл, какая верхняя одежда сейчас в тренде. В своем Instagram он показал, с чем ее лучше сочетать и какого цвета выбирать те или иные модели. Модельер отметил, что самыми актуальными вариантами верхней одежды в этом году являются тренчи, пальто, плащи и куртки.

Пальто

Дизайнер советует обратить внимание именно на светлые оттенки. По его словам, такие цвета ассоциируются с весенней свежестью. Лучше забыть о серых и черных оттенках, а отдать предпочтение белым, молочным, кремовым, бежевым, пастельным тонам. Андре Тан добавил, что такая верхняя одежда выглядит благородно и отлично сочетается с классическими костюмами и платьями.

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Тренч

Модельер отмечает, что тренч - это уже классика весеннего гардероба, которая не выходит из моды уже несколько сезонов подряд. В 2025 году актуальны более длинные, свободные и объемные тренчкоты. Такие модели позволяют создавать стильные многослойные образы и защищать от переменчивой весенней погоды.

Пиджак

В этом сезоне обратите внимание на замшевые пиджаки. Именно из-за использования этого материала эта одежда становится "верхней" и придаст вашим образам элегантности.

"В этом сезоне особенно актуальны песочные, горчичные и кофейные оттенки. Такой пиджак станет отличной инвестицией в базовый гардероб", - подчеркнул дизайнер.

Плащ

Сейчас в тренде кожаные плащи. Они уже долгое время остаются в моде и точно должны появиться в вашем гардеробе в этом году. Как пишет знаменитость, лучше выбирать кожаные плащи в шоколадном, мокко, фисташковом цветах. Но также неизменным в трендах остается и черный цвет, который точно подойдет к любому образу.

Бомбер

Для этой модели верхней одежды представлена целая палитра стильных цветов и тканей. Вы можете выбрать для себя кожу, замш и даже шерсть.

"В 2025 году на первый план выходит дутые модели бомберов-баллонов с резинкой на талии. Плюшевые, замшевые, твидовые и кожаные варианты остаются актуальными", - указал Андре Тан.

Кожаная куртка

Кожаная куртка - это та самая неизменная классика в весеннем гардеробе. Такая одежда подойдет к джинсам, классическим брюкам и даже юбкам. В сочетании с высокими сапогами или кроссовками куртка создаст стильный и непринужденный "лук". Андре Тан советует выбирать рубашечный крой и куртки в байкерском стиле.

Пальто-пиджак

В дополнение, Андре Тан рекомендует обратить внимание на новинку этого сезона пальто-пиджак. Короткий вариант твидового пальто является одной из тенденций этого сезона. Это стильный и одновременно практичный вариант для весны. Они удачно компонуются с юбками или платьями и брюками. Такая одежда подойдет для праздничного ужина или прогулки по городу.

Напомним, ранее Андре Тан показал стильные образы этой весны. Дизайнер рассказал, с чем сочетать деним, ботильоны и длинные юбки. Он объяснил, как из кучи одежды составить "лук", от которого не оторвут глаз.

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