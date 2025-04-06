Эта одежда идеально подчеркнет любую фигуру и придаст женственности.

Сейчас существует тенденция на возвращение в моду одежды, которая была актуальна 20, 30 или даже 40 лет назад. Не секрет, что мода циклична, и подтверждением этого являются бохо-платья. Наряд, который был особенно популярным в 1970-х, снова стал писком моды в 2025 году.

Бохо-платья занимают особое место среди возрожденных трендов и являются отличной одеждой на весну. Этот роскошный и изысканный наряд в прошлом был символом богемного стиля, а сейчас его используют модницы со всего мира.

Как пишет сайт Who What Wear, более 50 лет назад мировые знаменитости обожали бохо-платья и выбирали их для самых важных событий и светских мероприятий. Эти платья легкие, изящные, созданные из натуральных тканей, вышитые различными деталями и рюшами, которые добавляют женственности. В этом году в коллекциях именитых дизайнеров снова появилась эта одежда, в частности, бренды Chloé, Isabel Marant, Etro и другие дали новую жизнь бохо-платьям и представили их обновленные версии.

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Одним из самых больших преимуществ бохо-платьев является их универсальность. У них свободный крой, который подчеркнет и подойдет к любой фигуре. Можно выбрать более приталенные модели, которые будут облегать силуэт и создадут утонченный образ, или свободные и воздушные варианты.

Стиль Бохо появился в 1960 и 1970 годах. В свое время он был символом свободы, протеста против навязанных стандартов моды и красоты и помогал женщинам подчеркнуть свою индивидуальность.

Обычно для создания таких платьев используется льняная ткань, в которой удобно в более жаркую погоду. Их украшают различными элементами, самыми популярным из которых являются рюши, а также этнические орнаменты и вышивка.

Пик популярности бохо-стиля произошел в 2000-х, когда на светских мероприятиях и в повседневной жизни в таких платьях появлялись звезды Сиенна Миллер, Кейт Мосс, Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Тогда тренд назвали "бохо-шик", который символизировал расслабленную элегантность.

Сейчас бохо-платья снова актуальны. Они являются удобными и стильными. Такая одежда подчеркнет вашу женственность и ее можно сочетать с разной обувью. В частности, массивными сапогами, туфлями на каблуках, босоножками, вьетнамками и даже кроссовками. Сейчас дизайнеры предлагают более изящные и осовремененные версии этого стиля, используя трендовые цвета, современные принты и многослойные силуэты.

Напомним, ранее УНИАН писал о модных блузах весны-2025, которые подчеркнут женственность и индивидуальность. Какие модели сейчас являются популярными и актуальными и с чем лучше их сочетать - читайте в нашем материале.

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