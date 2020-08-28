Британская актриса Джесси Кейв, которая сыграла одну из героинь Лаванду Браун в нескольких фильмах о Гарри Поттере, призналась, что тренер по теннису изнасиловал ее в 14 лет.
Читайте такжеСын Ефремова подвергался сексуальному домогательству (видео)Соответствующее признание она сделала в подкасте «We Can't Talk About That Right Now», запись которого опубликована на ее YouTube-канале.
«Я считаю, что изнасилование в 14 – это очень плохо. Когда это сделал твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, который пользуется своей властью. Меня использовали, а он в итоге попал в тюрьму», – поделилась актриса.
По ее словам, инцидент сильно повлиял на нее:
«Много времени ушло на то, чтобы восстановиться. И мой сексуальный опыт, и развитие сексуальной жизни – все пошло совсем другим путем. Я все еще чувствую последствия того времени. Я это осознаю только 18 лет спустя».
Вас также могут заинтересовать другие новости о звездах
- Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
- Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
- Известного порноактера Рона Джереми обвинили в изнасиловании
- Сексуальным жертвам Харви Вайнштейна выплатят $19 миллионов
- Не порно, а фильмы ужасов: известного порноактера обвинили в насилии на съемках
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram