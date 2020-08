По словам актрисы, инцидент сильно повлиял на нее.

Британская актриса Джесси Кейв, которая сыграла одну из героинь Лаванду Браун в нескольких фильмах о Гарри Поттере, призналась, что тренер по теннису изнасиловал ее в 14 лет.

Читайте такжеСын Ефремова подвергался сексуальному домогательству (видео)Соответствующее признание она сделала в подкасте «We Can't Talk About That Right Now», запись которого опубликована на ее YouTube-канале.

«Я считаю, что изнасилование в 14 – это очень плохо. Когда это сделал твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, который пользуется своей властью. Меня использовали, а он в итоге попал в тюрьму», – поделилась актриса.

По ее словам, инцидент сильно повлиял на нее:

«Много времени ушло на то, чтобы восстановиться. И мой сексуальный опыт, и развитие сексуальной жизни – все пошло совсем другим путем. Я все еще чувствую последствия того времени. Я это осознаю только 18 лет спустя».

Вас также могут заинтересовать другие новости о звездах

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц