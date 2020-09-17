Певица показала новое фото.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram фотографию, где позирует возле воды.

На снимке звезда в бордовом мини-платье сидит на коленках. Пикантности фото добавило то, что она эротично выгнула спинку. При этом платье спало с одного плеча и слегка оголило ее грудь.

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Автор: Диана Могилевич