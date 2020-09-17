Певица показала фото / instagram.com/zlata.ognevich

На снимке звезда в бордовом мини-платье сидит на коленках. Пикантности фото добавило то, что она эротично выгнула спинку. При этом платье спало с одного плеча и слегка оголило ее грудь.

Певица показала фото / instagram.com/zlata.ognevich

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич