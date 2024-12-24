Мужчина подробно объяснил свою позицию.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который недавно впервые рассказал о романе с известным кондитером Екатериной Песковой, заявил о своей готовности стать отцом.

Не секрет, что 38-летний мужчина не против свободных отношений. По словам Евгения, главное - заранее обсудить все нюансы.

"Я стараюсь быть честным и поэтому очень часто я могу быть один, потому что не все готовы к честности. Все готовы пары друг другу врать и жить вместе, потому что у них такая потребность - знать, что у меня кто-то есть, что я приду домой, а у меня наготовлена еда. Я такой: "Что это такое?". И кому-то от этого прикольно, а мне важно, чтобы человек был счастлив, он был в себе доволен, ему было все круто. Я думаю о человеке, а не о том, что будет мне с этим человеком", - подчеркнул Клопотенко в интервью Алине Доротюк.

Поэтому шеф-повар хочет найти человека, у которого будут похожие взгляды на отношения и жизнь.

"Я размышляю о том, чтобы, возможно, найти девушку, которая хочет родить ребенка и все. И жить дальше отдельно свою жизнь и вместе воспитывать этого ребенка. Я общаюсь и знаю очень много девушек также взрослых, у которых нет детей, и для них это также проблема. Они не знают, как ее решить, потому что не могут найти себе такого человека, который будет подходить, который будет мыслить вот так. В мире есть такие сайты, где ты можешь просто зарегистрироваться сказать: "Я хочу ребенка" и кто-то другой, кто тоже хочет ребенка, говорит: "Давай вместе сделаем ребенка".

Клопотенко добавил, что в Европе достаточно распространена такая позиция. Однако он понимает, что украинцы, возможно, пока не готовы к понятию сородительства.

"Это сознательный подход. Я не знаю, готово ли наше общество это принять. Опять скажут, что Евгений себе что-то придумал... Кто-то скажет, что я хочу использовать женщину. Нет. Здесь важно понимать, что это с согласия девушки", - сказал Евгений.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко впервые рассказал о прерывании беременностей у своих экс-возлюбленных.

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