Он посетил Львов и побывал в поселке на Киевщине.

Известный всему миру голливудский актер Бен Стиллер рассказал о впечатлениях после визита в Украину. Его повергли в шок разрушения, которые причинила Россия и ее оккупанты. Подробнее знаменитость рассказал в интервью ВВС.

"Во Львове люди как будто возвращаются к нормальной жизни, стараются, насколько это возможно. И тогда, когда вы все ближе и ближе к Киеву, к востоку страны, вы начинаете видеть блокпосты и разрушения, что действительно шокирует", - рассказал Бен Стиллер.

Актер подчеркнул, что именно в Украине он впервые увидел реальные последствия боевых действий.

"Я актер, поэтому первое, что я подумал: "О, это выглядит как фильм". Но масштаб этого гораздо больше, и это реальность, так что это очень расстраивает", - уточнил звезда фильма "Ночь в музее".

Напомним, ранее Украину посетила оскароносная актриса Анджелина Джоли. Сначала ее заметили в одной из местных кофеень Львова. Одной из локаций, которую посетила звезда, был ЖД-вокзал. Там Джоли застала воздушная тревога, из-за которой кумир миллионов была вынуждена спуститься в бомбоубежище.

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