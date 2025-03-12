Бизнесвумен призналась, состоит ли она сейчас в отношениях.

Победительница шоу "Холостяк-13", волонтер Инна Белень, которую заподозрили в романе с известным украинским певцом, отреагировала на слухи в сети. Бизнесвумен призналась, свободно ли ее сердце после расставания с главным героем реалити Александром "Тереном" Будько.

Как известно, в феврале этого года девушке приписали роман с экс-участником группы "ДиО.фильмы" Вадимом Олейником. Причиной для слухов стал совместный кадр звезд, которым они поделились в сети, и смайлики в форме сердечек в подписи к фото. Тогда поклонники знаменитостей сразу предположили, что они стали парой.

Неудивительно, что после этого в сети Инну засыпали вопросами о ее личной жизни. Девушка решила расставить все точки в этом вопросе и отметила, что сейчас ее сердце свободно. У нее не было романа с Олейником и с любым другим мужчиной после разрыва с "Тереном".

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"Я не в отношениях. У меня нет отношений. Мужчины, любовника тоже. С Олейником романа нет, депутата на счету также. Кого мне еще там приписывали?" - подчеркнула Белень в Instagram.

В дополнение, победительница реалити указала, что не собирается пиариться на теме личной жизни. Блогерша пообещала, когда у нее будут романтические отношения, рассказать все подписчикам в сети.

"Я не буду подогревать никаких сплетен или делать провокации. Я просто выставлю фото и напишу, что счастлива", - добавила Инна.

Напомним, ранее Инна Белень впервые объяснила, почему разошлась с "Тереном". Волонтер ответила, жалеет ли об участии в шоу и отношениях с ветераном войны.

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