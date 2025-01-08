Он объяснил причину такого решения.

Украинский певец и экс-участник группы "ДиО.фильмы" Вадим Олейник откровенно заговорил о личной жизни. В частности, он признался, что сейчас поставил на паузу отношения с любимой Софией Нестеренко.

Известно, что пара была 4 года вместе. Но сейчас Вадим и София решили побыть отдельно друг от друга. По словам артиста, причиной такого решения стали поиски себя.

"Я был в отношениях четыре года, и, к сожалению, сейчас наши отношения с Софией на паузе. Надеюсь, все будет хорошо. Я к Софии очень хорошо отношусь. Нет слов, чтобы передать все то приятное и хорошее, что она для меня сделала. Безгранично уважаю ее семью, ее близких. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация, когда мы вынуждены пока быть отдельно. Ты должен прожить и пережить этот момент сам для себя. Это история о поисках себя. Творческие люди - они сложные, всегда копаются в себе. Так бывает", - рассказал Олейник в интервью изданию kp.ua.

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Вадим также отметил, что пауза в отношениях нужна для них обоих. А как будет дальше - певец пока не думал и доверяет судьбе.

"Нам обоим это нужно. Считаю, то, что сейчас происходит с нашими жизнями - это правильно. Все должно быть так, как должно быть. А дальше жизнь покажет. Говорю это искренне и с теплом".

Что известно о личной жизни Вадима Олейника

Более 13 лет назад Вадим был в отношениях с блогершей Алиной Шаманской. Сколько времени они встречались - неизвестно. В 2015 году певец женился на пиарщице Анне Браженко. Они прожили вместе пять лет и развелись. В последнее время Олейник был в отношениях со стилисткой Софией Нестеренко.

Напомним, ранее 32-летняя звезда "Женского Квартала" Александра Машлятина закрутила роман с младшим на четыре года бойфрендом.

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