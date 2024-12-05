Четырехсерийная лента выйдет к Международному дню волонтера, 5 декабря в 21:45 на телеканале 2+2.

Съемки проходили в январе 2024 года. Это история о сотруднике волонтерской организации, талантливом переговорщике и аналитике Алексее, который еще до полномасштабного вторжения помогал семьям, разделенным линией фронта, возвращал пленных и разыскивал пропавших без вести. В 2022 году, лично сталкиваясь со зверствами российских оккупационных войск и переживая потери, он проходит сложный путь трансформации.

Для актера театра и кино Ивана Жилюка, сыгравшего Алексея, это первая главная роль в сериале. Съемки ему дались непросто - физически и эмоционально. Ивану на площадке пришлось "спасать" коллегу, таща его на себе по мерзлой земле, убегать от преследований под взрывами, перевозить людей на лодке по реке...

Также во время съемок актеру пришлось изрядно померзнуть, ведь сцены пыток происходили на морозе. Актер все время был обнажен и к тому же ему по настоящему досталось металлической трубой по спине.

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"В одной из сцен на меня нацепили камеру весом под 20 килограммов, плюс оборудование, которое ее держит, а сверху был солдат в бронежилете и с оружием. И это все я тянул на себе по замерзшей земле, потом мы катились с холма. Моего героя голого пытали на морозе, били трубой. Пару раз реально зацепили по спине, немного кожу рассекло, но я даже не почувствовал ни холода, ни боли", - поделился Иван Жилюк.

Актер говорит, что ему почти не пришлось играть, ведь на площадке он снова погрузился в эмоции, которые переживал в начале полномасштабного вторжения, когда пересекал российские блокпосты, вытаскивал людей с оккупированных территорий.

Партнершей Жилюка стала актриса театра и кино, волонтер Анастасия Пустовит. Она сыграла самоотверженную волонтерку, которая спасает людей, рискуя собственной жизнью. Анастасия говорит, что эта роль для нее особенная, ведь волонтерство для нее очень ответственное дело, к которому она относится с полной самоотдачей, как и к работе в кино.

"Моя героиня немного резковата, сильная, умеет отстаивать свои границы. Довольно интересный момент общения ее с мужчинами, что переплетается с моей личной жизнью. Она не позволяет собой управлять, она в первую очередь - человек и гражданка этой страны, свободный человек. Она помогает, потому что сама этого хочет. Мне эти качества очень близки", - говорит Пустовит.

Антагониста, следователя военной прокуратуры, который допрашивает главного героя и пытается выяснить, что с ним произошло на самом деле, сыграл Сергей Кисель. По его словам, он даже не надеялся получить эту роль. После предварительного утверждения он не смог прийти на живые парные пробы, потому что накануне у него была плановая операция.

"Мне сделали операцию, а когда после наркоза взял в руки телефон, увидел сообщение: "Поздравляю. Тебя утвердили. Желаю скорейшего выздоровления", - поделился Сергей Кисель.

Он говорит, что с Жилюком они с первой сцены работали, как один механизм.

"Это очень важно на площадке, когда ты слышишь, видишь, чувствуешь и реагируешь на своего партнера, а в финале получаешь цельный крутой продукт. У нас было!", - говорит Кисель.

Режиссер ленты Денис Тарасов признается, что снимать фильмы во время войны - достаточно рискованное и непростое дело, особенно зимой, в условиях постоянных вызовов, ограничений и возникновения непредсказуемых ситуаций.

"Труднее всего осознавать, что ты сейчас едешь на съемочную площадку, а час назад ракета попала возле твоего дома или дома твоих друзей, коллег. На площадке мы погружаемся в киноисторию, и чем тяжелее кажется съемочный день, тем лучше я себя чувствую. Я люблю вызовы, для меня очень важно, чтобы в кадре все выглядело по-настоящему. А для этого нужно максимально включаться самому и включать всех на площадке. И говорить о том, что нам трудно - не уместно. Во время войны мы должны снимать много картин для создания антипропаганды российским нарративам, показывать себе и миру правдивые истории, поднимать важные темы", - считает Денис Тарасов.

Напомним, в ленте снимались Жилюк, Анастасия Пустовит, Сергей Кисель, Вячеслав Довженко, Виктор Жданов, Дмитрий Соловьев, Александр Ганноченко и др.

Кроме драматической истории на фоне войны, в ленте есть чувственная сцена любви. Что пришлось пережить главным героям, как сложилась их жизнь - не пропустите премьеру фильма "Шлях" 5 декабря в 21:45 на телеканале 2+2.

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