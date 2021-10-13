Уильям Шетнер должен стать первым из "Звездного пути", кому из кинематографического космоса удалось отправиться в настоящий.

Голливудский актер канадского происхождения Уильям Шетнер, звезда легендарного научно-фантастического телесериала "Звездный путь" (Star Trek), в среду совершит не кинематографический, а реальный полет в космос.

Шетнер станет одним из членов экипажа суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin бизнесмена Джеффа Безоса.

Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в первых сезонах "Звездного пути", примет участие во втором полете корабля New Shepard. Если полет будет успешным, актер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

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Полет Шетнера продлится около 10 минут. Аппарат корабля New Shepard поднимется на высоту немногим более 100 км, которую многие считают границей космоса. В течение короткого времени экипаж испытает чувство невесомости и сможет видеть округлые очертания Земли.

"Есть некая таинственная сила в том, чтобы отправиться в космос, быть ближе к звездам и оказаться в невесомости, - говорит Шетнер. - Я буду восхищаться видом космоса. Я хочу посмотреть на земной шар и насладиться его красотой и силой".

Уильям Шетнер должен стать первым из "Звездного пути", кому из кинематографического космоса удалось отправиться в настоящий.

Кроме Шетнера, в космос отправятся еще три человека: вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, сооснователь компании Planet Крис Бошуизен и Глен де Врис - менеджер французской корпорации по производству медицинского программного обеспечения Dassault Systèmes.

Старт New Shepard запланирован на 14:00 по Гринвичу (17:00 по Киеву).

Напомним, впервые New Shepard 20 июля ненадолго отправила в космос самого Безоса, его брата, а также студента из Нидерландов и 82-летнюю американскую летчицу Уолли Фанк.

Хотя некоторых людей Джефф Безос приглашает совершить полет на New Shepard бесплатно, большая часть мест продается за немалые деньги. Однако основатель компании Amazon стоимость билета в космос не раскрывает.

Подготовка к полету

Новоявленные астронавты проходили подготовку всего в течение нескольких дней - во время полностью автоматического полета управлять кораблем им не придется. Однако представители Blue Origin говорят, что экипаж должен знать, что делать в случае, если возникнут непредвиденные обстоятельства - хотя вероятность такого развития событий невысока. Кроме того, пассажирам следует быть готовыми к обычным для такого полета тряске и шуму - и не слишком из-за этого переживать.

"Третье, чему мы обучаем команду во время подготовки, - это правила поведения в условиях нулевой гравитации: как двигаться по кабине и при этом не врезаться и не толкать друг друга, как пользоваться поручнями. Что будет происходить во время полета и как на это реагировать", - объясняет руководитель центра управлениями полетов Blue Origin бывший астронавт НАСА Николас Патрик, сообщает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая