Сама артистка уже давно не появлялась на публике.

Украинский блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на личные источники, сообщил, что экс-солистка группы "НеАнгелы" Вика Смеюха выехала в Россию. Там она якобы пытается строить свою карьеру.

"Я думаю, вы все заметили, что певица пропала с радаров. Никто не знает где она. Но, как поговаривают наши источники, есть те, кто видел Викторию Смеюху на закрытых мероприятиях шоу-бизнеса страны-болота", - сообщил Беспалов.

По словам Беспалова, отправилась она туда недавно. Звезда якобы поняла, что хочет роскошной жизни, а в Украине добиться ее не смогла, еще и война началась.

О Виктории Смеюхе

Певица родом из Харькова. Когда началась полномасштабная война, артистка была дома вместе с родными.

Как рассказала в одном из своих интервью коллега Смеюхи, экс-"неАнгел" Слава Каминская, квартиру родителей Вики разрушила российская ракета. Семья долгое время оставалась в Харькове, оттуда выехала в Киев, затем - в Польшу.

"Я написала ее сестре, ее родителям в течение первых трех дней... Прилетел в Харькове на Сумскую [улицу] снаряд", - говорила Слава.

Сегодня свою страницу в Instagram Вика не ведёт. Последняя публикация датируется 14 октября 2022, когда Смеюха на украинском языке поздравила всех защитников и защитниц Украины с праздником, но есть нюанс - знаменитость опубликовала фото, на котором она позирует в топе с расцветкой военной формы армии РФ, а не с пикселем, как это принято в ВСУ.

В комментариях ее обвинили в надругательстве над праздником. Также можно найти множество сообщений с просьбой выйти на связь и хоть что-то опубликовать о зверствах в родной стране - вероятно, они были написаны уже в период молчания Смеюхи.

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