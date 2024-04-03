Она скрывает этот факт, но ее близкие "слили" всю информацию.

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха родила первенца. Об этом рассказала ведущая Алина Доротюк со слов человека из близкого окружения артистки.

По ее словам, сейчас Смеюха живет в Италии и воспитывает маленького ребенка. Однако, что именно на данный момент происходит в личной жизни артистки, она не знает, так как та перестала отвечать ей на сообщения.

"Она не в России. Насколько мне известно из близкого окружения, что она в Италии. Более того, мне сказали, что это стопроцентная информация, что она родила ребенка. Не знаю, вышла ли замуж. Она сначала мне отвечала, а потом вообще перестала", – рассказала Алина в программе "Люкс ФМ".

Стоит отметить, что ранее об этом говорил обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов. По его словам, Смеюха родила сына от своего избранника-иностранца.

К слову, сама артистка никак это не комментирует. Более того, она крайне редко появляется в своих социальных сетях.

Напомним, ранее блогер Беспалов говорил о том, что Смеюха сбежала в РФ и пытается строить там карьеру. По его словам, звезда хотела роскошную жизнь, но получить ее в Украине не смогла.

После этого артистка вышла на связь и сказала, что все время была в Киеве, а потом уехала, чтобы навестить родных. Обвинения Беспалова она назвала бессмысленной фальшью.

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