Девушка выбрала для снимков горячий и чувственный образ.

Певица и блогерша Анна Тринчер взбудоражила сеть новой горячей фотосессией. Артистка на камеру показала сексуальные изгибы своего тела, прикрывшись едва заметной блузкой.

Новыми снимками девушка похвасталась на своей странице Instagram. На фото она предстала в трусах цвета слоновьей кости. Дополнила свой романтический образ певица легкой кружевной блузкой, которая едва держалась на завязке на ее груди.

Фотоссесия получилась сексуально й, горячей и одновременно очень чувственной. При этом она дополнила пост лишь одной короткой фразой на английском языке: "Obvious that you want me", что в переводе означает "Очевидно, что ты хочешь меня".

Подписчики и фанаты в комментариях просто сошли с ума от соблазнительной фотосесси Тринчер и забросали ее комплиментами.

Развод Тринчер и Волошина - что известно

Блогер Богдан Беспалов сообщил, что Тринчер и Волошин развелись якобы из-за измены, но пытаются это скрыть. Певица сразу опровергла эти слухи, заявив, что они до сих пор вместе.

В свою очередь Волошин уточнил, что у них кризис в отношениях, но об изменах и разводе речи не идет.

Позже Беспалов в новом выпуске своей программы на YouTube-канале сообщил, что его "котята" "спалили" мужа певицы Ани Тринчер на сайте знакомств.

