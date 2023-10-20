Она снялась в новой фотосессии, приуроченной выходу совместного трека с Демчуком.

Артисты Анна Тринчер и Вася Демчук выпустили совместную песню "Цілуй". В фотосессии, приуроченной релизу трека, они появились в объятиях друг друга.

"Цілуй" – это песня о безумном восторге, который сбивает с ног. Желание почувствовать вкус губ друг друга настолько сильное и всеобъемлющее, что заставляет забыть весь окружающий мир.

"Для меня "Цілуй" – это взрывная смесь эмоций, которая попадает в каждую клеточку. Этой песне невозможно не подпевать, под нее хочется танцевать и влюбляться. Она о тех же страстных отношениях, когда у вас все только-только начинается", - говорит Тринчер.

Впервые артисты исполнили трек "Цілуй" вживую до официальной премьеры: тысячи зрителей в зале горячо поддержали лайв-премьеру овациями, а видео с выступлением завирусилось в сети и набрало более 100 тысяч просмотров.

"Мы не ожидали, что получим настолько много крутых отзывов после выступления, мне оборвали директ с вопросами: когда выйдет песня, поэтому я счастлив наконец ее презентовать. Мы творили с Аней в синергии и творческой любви, я надеюсь, что каждый, кто послушает наш трек, это почувствует. Для меня "Цілуй" – это песня о том особом моменте, когда я смотрю в глаза девушке, чтобы понять, хочу ли попробовать на вкус ее губы. Это песня о страсти, возникающей между мужчиной и женщиной в одну секунду и которую невозможно погасить", - добавил Демчук.

Напомним, ранее Надя Дорофеева "разорвала" всех новым клипом "На самоті".

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