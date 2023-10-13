У Александра там верифицированный профиль.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов в новом выпуске своей программы на YouTube-канале сообщил, что его "котята" "спалили" мужа певицы Ани Тринчер на сайте знакомств.

Беспалов пошутил, что в приложении Tinder Александр Волошин искал психолога, который помог бы решить его проблемы в отношениях с Тринчер. Отметим, пара неоднократно говорила, что сейчас переживает кризис.

"Муж Ани Тринчер, с которой они перебывают в кризисных отношениях, находится в Tinder. Верифицированный профиль. То есть это реальная страница Александра. Вы спросите: "И что здесь такого?" Я согласен, если вы просто встречались, расстались, но они же в браке. И когда два человека в браке, один из которых зависает в Tinder, у меня вопрос: это точно кризис? Или речь идет о том, что вы скрываете реальную причину, почему вы не вместе?" - сказал Беспалов.

Он добавил, что Тринчер и Волошин показали поклонникам красивую картинку, но не говорят, что происходит у них на самом деле.

"У меня вопрос к Ане. Если у вас все хорошо, просто кризис, почему твой муж мечится в Tinder? Аня, пора задуматься, потому что заигрывания с публикой, пытаясь показать, что все отлично - не работает. Делай выводы и проведи дисциплинарную работу со своим мужем, потому что такими шагами он "палит" абсолютно искусственную картинку вашего счастья", - добавил блогер.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов сообщил, что Тринчер и Волошин уже развелись, однако скрывают это. Причина их развода якобы измена. Однако Тринчер сразу же опровергла эти слухи. Она сказала, что они с Александром до сих пор вместе. Волошин уточнил, что у них действительно кризис в отношениях, но об изменах и разводе речи не идет.

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