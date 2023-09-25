Певица призвала не верить слухам.

Украинская певица Анна Тринчер на фоне слухов о разводе с супругом Александром Волошиным решила расставить все точки над "і". Она заявила, что против измен, поэтому если бы партнер пошел на такой шаг, она бы сразу же разорвала с ним все отношения.

"Если человек изменил, то он в то же время вылетит из моей жизни. Этому никакие "репутационные риски" не помешают. Это позиция моя и Саши", - написала Тринчер в инста-сториз.

Она добавила, что все слухи о разводе - это неправда. Кроме того, на эту информацию отреагировал и Волошин.

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На своей странице в Instagram Волошин написал, что у них с супругой действительно кризис в отношениях, но такое бывает у всех.

"У нас все нормально с Аней. У нас кризисный период, но о каких изменах идет речь? Разве что с пацанами. Не верьте этим долб**бам, экспертам, которые знают все лучше других", - сказал Волошин.

Развод Тринчер и Волошина - что известно

Блогер Богдан Беспалов, опираясь на слова инсайдеров, сообщил, что Тринчер и Волошин развелись. По его словам, они уже давно не живут вместе. Однако, как он продолжил, пара это не комментирует, так как для певицы такой быстрый развод несет репутационные риски.

Позже Тринчер послала всех на три буквы, кто распространяет подобную информацию о ней.

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