Блогер Беспалов раскрыл причину их расставания.

Украинский блогер Богдан Беспалов "слил" информацию об отношениях певицы Анны Тринчер и ее супруга Александра Волошина. Он поделился сообщением девушки, которая знакома с близкими людьми Тринчер.

Они якобы и сообщили ей о том, что Тринчер и Волошин развелись. По ее словам, они уже давно вместе не живут.

"Они расстались. Сейчас они позиционируют, что в их отношениях кризис, но вместе они не живут. И вроде бы по документам тоже все. Репутационно для Ани - это все, поэтому она скрывает этот факт. 24 сентября была годовщина их свадьбы, но многие в нее не верили. В первую очередь родные певицы. Ведь она еще очень молодая. Сколько они с Сашей будут это скрывать - вопрос времени. Причина вроде как - измена Александра", - написала Беспалову девушка.

Сам Беспалов отметил, что верит словам девушки. По его словам, у Тринчер отличная пиар-команда.

"Тринчер - это артист, который умеет зарабатывать на чем угодно, не выпуская громких хитов. Для нее развод в такой короткий срок - реальный репутационный риск. Ей нужно держать образ идеальной картинки. То, что они с Волошиным расстались - для меня это не нонсенс. Потому что Аня еще очень молоденькая, они еще не могут быть полноценными партнерами и дать друг другу базу. Надеюсь, в ее жизни появится человек, который поможет ей раскрыться по максимуму", - сказал Беспалов.

Отношения Ани Тринчер и Александра Волошина

История отношений Тринчер и Волошина начиналась очень романтично. Молодой человек сделал ей роскошное предложение возле одного из торговых центров Киева. Затем, в 2022 году, они поженились, однако пышное торжество не устраивали.

Недавно стало известно, что у них проблемы в отношениях. Пара даже обратилась к психологу. Им посоветовали разъехаться на какое-то время. После этого Волошин сказал, что их разъезд только ухудшил их отношения, они начали отдаляться друг от друга.

Однако 24 сентября 2023 года Волошин поздравил супругу с первой годовщиной свадьбы. Он прислал ей красивый букет цветов и записку с признанием в любви. Тринчер ответила супругу взаимностью.

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