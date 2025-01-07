Как и большинство светских мероприятий, нынешняя церемония награждения премии "Золотой глобус-2025", не обошлась без скандалов. На этот раз в эпицентре резонансной ситуации оказались актриса, звезда фильма "Субстанция" Деми Мур, получившая свою первую статуэтку в карьере, и модель и бизнесвумен Кайли Дженнер.
На TikTok-странице "Золотого глобуса" опубликовали видео со звездами. На кадрах видно, что Мур публично проигнорировала Дженнер, когда та пыталась поздравить ее с победой. Модель уже второй год подряд посещает кинопремию вместе со своим избранником - актером Тимоти Шаламе.
Однако, похоже, не всем представителям киноиндустрии она нравится. Деми Мур пренебрегла вниманием Кайли, когда стояла возле их с Шаламе столиком. Лауреатка премии общалась с артисткой Эль Фэннинг, а когда к ней обратилась модель, то она была просто проигнорирована.
После этого знаменитость сразу подошла поздороваться с Тимоти якобы не заметив Дженнер. Сама бизнесвумен, увидев это, повернулась спиной к 62-летней победительнице.
Этот ролик уже собрал более 4 миллионов просмотров и тысячи комментариев. Поклонники возмущены поведением Мур и не понимают, какова причина такого отношения актрисы к избраннице Шаламе:
- "Если она так относится к Кайли, то как же ведет себя с другими?"
- "По правде говоря, там, откуда я родом, если ты подходишь к чьему-то столу, ты здороваешься со всеми, независимо от того, знаешь ты их или нет. Это просто некрасиво"
- "Когда женщины так игнорируют других женщин, они завидуют их красоте"
- "Кайли махнула ей рукой, но Деми даже не обратила на нее внимания."
Напомним, ранее дочери Деми Мур показали, как отреагировали на "Золотой глобус" звездной мамы. Девушки не сдерживали эмоций и радостно кричали и прыгали.