Звезду фильма "Субстанция" обвинили в высокомерии.

Как и большинство светских мероприятий, нынешняя церемония награждения премии "Золотой глобус-2025", не обошлась без скандалов. На этот раз в эпицентре резонансной ситуации оказались актриса, звезда фильма "Субстанция" Деми Мур, получившая свою первую статуэтку в карьере, и модель и бизнесвумен Кайли Дженнер.

На TikTok-странице "Золотого глобуса" опубликовали видео со звездами. На кадрах видно, что Мур публично проигнорировала Дженнер, когда та пыталась поздравить ее с победой. Модель уже второй год подряд посещает кинопремию вместе со своим избранником - актером Тимоти Шаламе.

Однако, похоже, не всем представителям киноиндустрии она нравится. Деми Мур пренебрегла вниманием Кайли, когда стояла возле их с Шаламе столиком. Лауреатка премии общалась с артисткой Эль Фэннинг, а когда к ней обратилась модель, то она была просто проигнорирована.

После этого знаменитость сразу подошла поздороваться с Тимоти якобы не заметив Дженнер. Сама бизнесвумен, увидев это, повернулась спиной к 62-летней победительнице.

Этот ролик уже собрал более 4 миллионов просмотров и тысячи комментариев. Поклонники возмущены поведением Мур и не понимают, какова причина такого отношения актрисы к избраннице Шаламе:

"Если она так относится к Кайли, то как же ведет себя с другими?"

"По правде говоря, там, откуда я родом, если ты подходишь к чьему-то столу, ты здороваешься со всеми, независимо от того, знаешь ты их или нет. Это просто некрасиво"

"Когда женщины так игнорируют других женщин, они завидуют их красоте"

"Кайли махнула ей рукой, но Деми даже не обратила на нее внимания."

Напомним, ранее дочери Деми Мур показали, как отреагировали на "Золотой глобус" звездной мамы. Девушки не сдерживали эмоций и радостно кричали и прыгали.

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