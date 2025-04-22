Певица ответила, действительно ли она начала сольную карьеру, а карьера коллектива завершена.

Известная украинская певица Юлия Санина высказалась о будущем группы The Hardkiss, участницей которой она является. Звезда прокомментировала слухи о распаде коллектива и ответила, действительно ли она начала сольную карьеру.

Первые слухи о завершении существования группы распространились еще в прошлом году. Тогда, как известно, участники The Hardkiss отменили концерт в НСК "Олимпийский" в Киеве, который был запланирован на 2025 год. Сама фронтвумен тогда активно гастролировала по Украине с сольным проектом, а группа не выпускала новых песен. Позже музыканты объявили о паузе в карьере на год.

В интервью для издания "ТыКиев" исполнительница отметила, что информация о распаде коллектива не является правдивой. Дело в том, что сейчас она активно работает над созданием новых песен для The Hardkiss. Пока знаменитость поставила на паузу свой сольный проект, но не оставляет мыслей, что со временем может вернуться к нему.

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"Очень люблю слухи и иногда намеренно их не опровергаю и не подтверждаю. Что касается сольного проекта, то от Special Kiss я получила такое удовольствие, что даже закрадывались мысли о чем-то большем. Но сейчас все силы и вдохновение уходят на написание нового альбома The Hardkiss. И я понимаю, что посвятить время сольному проекту означает потерять время, которое можно посвятить The Hardkiss. Я не отказываюсь от этой идеи: возможно, когда-то в будущем это и произойдет - никогда не говори никогда. Мне очень нравится практика зарубежных рок-артистов, у которых есть по 5-6 проектов, и один не противоречит другому", - отметила Санина.

Также она поделилась, что участники группы взяли паузу в творчестве на год, поскольку ее саму очень истощил музыкальный тур в прошлом году. Сейчас музыканты ищут вдохновение для возвращения на большую сцену и посвящают время своим родным.

"Я посчитала, что за прошлый год была в дороге, гастролировала где-то 200 дней. Поэтому мы с Валом (мужем - УНИАН) решили, что этот год посвящаем нашей семье, нашему сыну, плюс пишем новый альбом", - добавила звезда.

Как известно, участники The Hardkiss выехали за границу в 2022 году. Ранее Санина прокомментировала выезд любимого из Украины. Она утверждает, что артист пересек границу до начала полномасштабного вторжения. О возвращении в Украину супруги пока что не говорили.

Напомним, ранее стало известно, что Санина хочет во второй раз стать мамой, чтобы преодолеть кризис в браке с мужем. Об этом сообщил украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов. Инсайдеры отмечают, что сейчас певица и ее избранник - музыкант Вал Бебко - переживают сложный период в отношениях.

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