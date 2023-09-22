Актриса утверждает, что ее бывший муж незаконно удерживает дочерей и не отдает ей их паспорта.

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в "Игре престолов", устроила скандал на фоне развода с мужем - певцом Джо Джонасом. Она заявила, что бывший не дает ей вывезти детей, а также не позволяет звезде с ними увидеться.

Как сообщает CNN, актриса подала в суд на экс-возлюбленного. Она обвиняет его в "неправомерном удерживании" их дочерей. Тернер хотела забрать детей из Нью-Йорка, где они находятся с отцом, чтобы отвезти их в Англию. Ранее суд постановил, что дочери экс-супругов должны жить именно там. Однако певец, как утверждала Тернер, не позволил ей провести время с девочками, а также отказался отдать их документы.

Вскоре на обвинения в "похищении" детей ответили представители самого Джонаса. В комментарии изданию Daily Mail они отметили, что вся ситуация является "досадным разногласием".

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"Это досадное юридическое разногласие по поводу брака, который, к сожалению, заканчивается. Использование таких формулировок, как "похищение", в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем — является серьезным злоупотреблением правовой системой. Детей не похищали", - заявили представители певца.

Помимо этого, в СМИ появилась информация о том, что суд запретил Тернер и Джонасу ссориться при детях. Судя по всему, между бывшими немало разногласий, а потому страдают их дочери.

"Дети имеют право на то, чтобы они не испытывали и не были свидетелями какой-либо враждебности или неприязни, если таковые возникнут, между родителями. Несовершеннолетних детей следует поощрять к сохранению любви, уважения и привязанности к обоим родителям", - цитирует постановление суда Mirror.

Что известно о разводе Тернер и Джонаса

4 сентября в СМИ появилась информация о том, что звезда "Игры престолов" разводится со своим мужем после четырех лет брака. У пары есть две дочери, первая родилась в 2020 году, а вторая - в 2022.

Инициатором развода называют певца. По слухам, он крайне недоволен тем, что Тернер якобы совсем не заботится об их детях.

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