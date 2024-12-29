Полунин пожаловался на проблемы с деньгами в стране-агрессоре.

Танцовщик российского балета родом из Херсона Сергей Полунин, который на днях объявил, что больше не будет жить в РФ, вышел на связь. Предатель раскрыл причину своего выезда.

Как известно, артист стал на сторону врага после начала войны и еще 12 лет проживал в России. Более того, Полунин известен своим фанатизмом от диктатора. Его "любовь" к главному террористу мира была настолько сильной, что он сделал три тату с портретами Путина на своем теле. Однако неожиданно в декабре этого года увлечение Россией прошло и танцовщик объявил, что покидает страну-агрессора.

Вероятно, находясь уже за границей, в своем Instagram он решился пожаловаться на безденежье в РФ. В последние годы, по его словам, в России его постепенно начали лишать работы, из-за чего ему не хватало денег, чтобы содержать свою жену и детей.

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Полунин возмутился таким отношением страны к нему, ведь он в свое время поддержал оккупантов и восхвалял Путина. Из-за поддержки войны ему запретили выступать в США и Европе и его "единственным хлебом" осталась российская сцена, которой его также лишили.

"За время моего последнего пребывания в России я трижды оставался без денег. Это очень страшно, когда у тебя есть дети, а на счету всего тысяча рублей. Иногда нам приходилось экономить на еде, а иногда не хватало денег даже на памперсы. Но мы справлялись, и нам тоже помогали", - написал путинист.

Он добавил, что все организованные им выступления отменялись без объяснения причин, и он не получал грантов. Полунин не раскрывал, куда именно сбежал из РФ. Стоит указать, что россияне до сих пор не могут поверить, что танцовщик смог покинуть Россию, а сейчас еще и жаловаться на нее. Поэтому жители страны-террористки бьются в истерике и подозревают, что Instagram Сергея взломали, и пост писал не он:

"Кто такой безграмотный пишет эту ерунду?"

"Похоже, что аккаунт взломали"

"Неужели кто-то действительно поверит в эту ерунду, что он это написал"

"Сергей, вы сейчас на тюрьму себе тут напишете, уж слишком откровенно, нельзя так делать, это опасно"

К слову, Полунин родился и вырос в Херсоне. После получения образования в Киеве он выступал в Украине и гастролировал по миру, в том числе и по России. В 2018 году после аннексии Крыма и нападения на Донбасс путинист получил российский паспорт. Предатель получал награды от Путина и даже был его доверенным лицом на выборах в 2024 году.

Напомним, ранее предательница Седокова вышла на связь после самоубийства экс-супруга. Она призналась в любви бывшему после развода.

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